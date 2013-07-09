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ライトアップされたブルックリン橋のグレースケール写真
Oleg Chursin (@olegchursin)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2013年7月9日（UTC）
に公開
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D5100
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の下、無料で利用可能
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