Unsplash logo
Unsplash ホーム
A magnifying glass
検索
広告
Unsplash+
ログイン
写真を提出する
navigation menu
Kaleb Nimz
kalebnimz
A heart
A plus sign
無料ダウンロード
Chevron down
– –– ––––
––– – ––– – –
– –– ––––
––– – ––– – –
特集されたコレクション
エディトリアル
A forward-right arrow
共有
Info icon
情報
More Actions
ホワイトメタルタワー
Kaleb Nimz (@kalebnimz)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
Calendar outlined
2014年9月19日（UTC）
に公開
Camera
Canon, EOS 5D Mark III
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
プラットホーム
日光
Hd ブルーの壁紙
影の多い
建築
建物
Hdの空の壁紙
ヘイ
階段
厳しい
青空
クリア
ビーチの画像と写真
登る
はしご
高い
恐れ
箱
クレート
ハウジング
無料ストックフォト
iStockでプレミアム関連写真を閲覧する | コード：UNSPLASH20で20%オフ