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フレークとマグカップにスライスしたイチゴ
Jeffrey Deng (@jeffreydeng)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年8月20日（UTC）
に公開
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NIKON CORPORATION, NIKON D3000
Safety
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の下、無料で利用可能
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