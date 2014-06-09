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ピンクの花の装飾の横にある本のティーカップ
Carli Jeen (@carlijeen)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年6月9日（UTC）
に公開
Camera
Canon, EOS 5D Mark II
Safety
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の下、無料で利用可能
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