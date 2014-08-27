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バナナの束のクローズ アップ写真
Lotte Löhr (@lottelohr)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年8月27日（UTC）
に公開
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D80
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