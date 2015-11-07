Unsplash logo
Unsplash ホーム
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Unsplash+を入手する
ログイン
画像を提出する
Lin Yu Xin
lain
Bookmark
A plus sign
画像を編集
Plus sign for Unsplash+
無料ダウンロード
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
特集されたコレクション
写真
A forward-right arrow
共有
Info icon
情報
More Actions
バシリカの写真
Lin Yu Xin（@lain）撮影の建物、建築、灰色、ローマの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
Calendar outlined
2015年11月7日（UTC）
に公開
Camera
Canon, EOS 5D Mark III
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
建物
建築
灰色
ローマ
像
構造
宮殿
曇り
バチカン
柱
ファサード
表
ドーム
どんよりした
古代の建物
iStockでプレミアム関連写真を閲覧する | コード：UNSPLASH20で20%オフ