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ノートパソコンと犬
Nick Turner (@nickturner)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年11月6日（UTC）
に公開
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Canon, EOS 5D Mark II
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