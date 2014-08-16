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ニンバス雲の下の山
Ales Krivec (@aleskrivec)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年8月16日（UTC）
に公開
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D7000
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