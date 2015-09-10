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スライスしたバナナとチョコレートシロップをトッピングしたパンケーキのプレート
emy（@emysong_）撮影の食べ物、料理、バナナ、朝の無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2015年9月10日（UTC）
に公開
Camera
Canon, EOS 600D
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
食べ物
料理
バナナ
朝
朝食
褐色
ベーキング
卵
卵
パンケーキ
皿
菓子
料理する
パンケーキ
メープルシロップ
干しブドウ
泡だて器
杓文字
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