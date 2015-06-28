Unsplash logo
Unsplash ホーム
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
Visual search
Unsplash+を入手する
ログイン
画像を提出する
Verne Ho
verneho
Bookmark
A plus sign
画像を編集
Plus sign for Unsplash+
無料ダウンロード
Chevron down
––– –– ––
––– –––– ––––
––– –– ––
––– –––– ––––
特集されたコレクション
写真
A forward-right arrow
共有
Info icon
情報
More Actions
ステージに立つ女性
Verne Ho（@verneho）撮影の女、建築、女性、パターンの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
Calendar outlined
2015年6月28日（UTC）
に公開
Camera
FUJIFILM, X-T1
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
女
建築
女性
パターン
白い
灰色
極小
創造的な
円
ミニマリズム
波紋
跳ねる
ミニマル
繰り返し
繰り返し
ワンパターン
最小限の肖像画
iStockでプレミアム関連写真を閲覧する | コード：UNSPLASH20で20%オフ