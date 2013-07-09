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グレースケール写真の水域に架かる橋
Christopher Sardegna (@css)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2013年7月9日（UTC）
に公開
Camera
Canon, EOS REBEL T3
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
グレー
橋脚
不機嫌な
嵐
嵐の雲
どんよりした
ドック
霧深い
灰色の空
海
海側
海の上の桟橋
霧
靄
橋
ノワール
建物
人
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