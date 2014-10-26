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カルーセルのクローズ アップ写真
Aral Tasher (@araltasher)が撮影したこの無料高解像度（HD）写真をダウンロードする
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2014年10月26日（UTC）
に公開
Camera
NIKON CORPORATION, NIKON D3000
Safety
Unsplashライセンス
の下、無料で利用可能
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