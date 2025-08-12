Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
5716
Pen Tool
Illustrazioni
747
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Uovo
uova
uovo al tegamino
uovo sodo
pollo
Pasqua
latte
uovo di Pasqua
cibo
pesce
colazione
tuorlo
pane
Chloé
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Beatriz Camaleão
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ashleigh Green
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ogie
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Daniel Lee
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Nik
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pauline Loroy
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Wildan Kurniawan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Yovita Frederica Widjaja
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Owl Illustration Agency
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
H M
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Illo Design
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Monika Lemeshonok
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Amanda Sala
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Shiuly Suherni
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
HJ Project
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗