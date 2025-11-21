Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
11.959
Pen Tool
Illustrazioni
1187
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Studenti
alunno
Università
Studenti universitari
scuola
aula
studenti universitari
formazione scolastica
Studenti in classe
giovani studenti
Studiare
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Gustopo Galang
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Heyho Visual
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Veii Rehanne Martinez
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Heyho Visual
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Adib Sulthon Firdaous
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Rizki Ardia
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Irvan maulana
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sanja Djordjevic
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Masantocreative
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Deep
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Doodler Collective
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Gustopo Galang
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Viyanca
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗