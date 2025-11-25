Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
6165
Pen Tool
Illustrazioni
1031
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Sfondo vintage
Vintage ▾
estetica vintage
carta da parati vintage
sfondo
carta da parati retrò
sfondo retrò
Trama vintage
carta d'epoca
macchina vintage
retrò
struttura
HJ Project
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Mara Bushcraft
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wildan Kurniawan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pixeliota
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Bartolomew Studio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wildan Kurniawan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wildan Kurniawan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pixeliota
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Vanicon Studio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
summertime flag
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wildan Kurniawan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pixeliota
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alona Savchuk
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Beatriz Camaleão
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pixeliota
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Riswan Ratta
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Eva Wahyuni
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Alona Savchuk
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pixeliota
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗