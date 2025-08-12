Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
24.075
Pen Tool
Illustrazioni
146
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Sfondo della spiaggia
spiaggia
carta da parati da spiaggia
sfondo
oceano
natura
mare
Acqua
paesaggio
estate
sabbia
spiaggia tropicale
Erone Stuff
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ubaid E. Alyafizi
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
ILYA ROSLAN
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Evelina Mitev
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Muska Create
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Yusuf Saibani
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Luisa Roth
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
remapstudio
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
harry reafor
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Evelina Mitev
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Zulfahmi Al Ridhawi
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Free To Dive
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Eva Corbisier
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Bekeen.co
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Erry S. Nugroho
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Deep
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗