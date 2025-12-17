Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
7938
Pen Tool
Illustrazioni
150
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Sfondo del matrimonio
nozze
sfondo
sfondo di nozze indiano
coppia di sposi
fiore
all'aperto
sfondi di nozze
location per matrimoni
palcoscenico del matrimonio
Decorazione di nozze
matrimonio indiano
Contesto del biglietto di nozze
HJ Project
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
summertime flag
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Adri Ansyah
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
M Umar Farooq
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ubaid E. Alyafizi
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Evelina Mitev
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Evelina Mitev
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
M Umar Farooq
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Evelina Mitev
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Evelina Mitev
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Gemma Evans
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
M Umar Farooq
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Monika Lemeshonok
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
summertime flag
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Alona Savchuk
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
M Umar Farooq
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Summerizze
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Allison Saeng
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
summertime flag
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
M Umar Farooq
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗