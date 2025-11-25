Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
20.520
Pen Tool
Illustrazioni
574
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Sfondo autunnale
sfondo autunnale
cadere
Sfondo del Ringraziamento
estetica autunnale
sfondo
Sfondo di Halloween
autunno
carta da parati autunnale
foglie autunnali
sfondo invernale
sfondo natalizio
Rifky Nur Setyadi
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Bilicube Studio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Zulfahmi Al Ridhawi
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
By Yuniaz
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Andania Humaira
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Rezza Alam
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Yeferdi Art
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Yovita Frederica Widjaja
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Shiuly Suherni
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Chloé
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hanin Abouzeid
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jo Yee Leong
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
ghariza mahavira
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Zulfahmi Al Ridhawi
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hanin Abouzeid
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Thomas Park
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Zulfahmi Al Ridhawi
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Esma melike Sezer
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Brigitte Elsner
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗