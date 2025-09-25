Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
42.630
Pen Tool
Illustrazioni
2458
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Relax
calmo
termale
rilassamento
rilassante
natura
meditazione
freddo
massaggio
riposo
benessere
yoga
dormire
Adriandra Karuniawan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Rizki Kurniawan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Cecilia Miraldi
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hanin Abouzeid
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nik
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Rizki Ardia
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getillustrations
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Puzzle Creative
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Thomas Park
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Heyho Visual
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getillustrations
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Dadi Prayoga
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Erone Stuff
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wahyu Setyanto
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Masantocreative
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Serena Viola
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Eduardo Ramos
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Esma melike Sezer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗