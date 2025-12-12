Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
540
Pen Tool
Illustrazioni
45
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Passaporto
fototessera
viaggiare
visto
carta d'identità
aeroporto
documento
carta d'imbarco
passaporto indiano
Passaporti
timbro del passaporto
immigrazione
carta geografica
Ekaterina Bogdan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Lalu Aku
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Rizal Ramadhany
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hanin Abouzeid
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Round Icons
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getillustrations
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Nicolas Crespo
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
ghariza mahavira
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Amanda Sala
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getillustrations
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wahyu Setyanto
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getillustrations
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Amanda Sala
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗