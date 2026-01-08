Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
75
Pen Tool
Illustrazioni
0
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Parlando
Crescita personale
Parliamone
Benessere mentale
supporto emotivo
orologio
Terapia della parola
consapevolezza emotiva
vulnerabilità
meccanismi di coping
appoggiare
terapium
ascoltando
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Visualizza altro su iStock ↗
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗