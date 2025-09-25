Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
10.970
Pen Tool
Illustrazioni
798
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Meditazione
yoga
Consapevolezza
Meditazione Natura
zen
meditare
benessere
calmo
Islanda
natura
Budda
salute mentale
spirituale
Hanin Abouzeid
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Heyho Visual
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Nik
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
hajar hanifah
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Allison Saeng
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Art Attack
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Art Attack
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Graficon Stuff
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hanin Abouzeid
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Germán Di Ciccio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Owl Illustration Agency
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Mylene Cañeso
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Diletta Davolio
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗