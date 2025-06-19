Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
15.362
Pen Tool
Illustrazioni
1349
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Lavoro di squadra
squadra
collaborazione
comando
Collaborazione nel lavoro di squadra
opera
ufficio
incontro
attività commerciale
Ufficio lavoro di squadra
Lavorando
insieme
lavoro di gruppo
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Frank Mouland
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sayyam Abbasi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ayush Kumar
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Muska Create
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sayyam Abbasi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Arturo Esparza
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sayyam Abbasi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Clancy Riehm
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Muhammad Afandi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗