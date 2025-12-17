Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
10.287
Pen Tool
Illustrazioni
254
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Lavanda
campo di lavanda
viola
fiore
Colore lavanda
fiore di lavanda
rosa
rosmarino
fiori
camomilla
lilla
gelsomino
come
Hartono Creative Studio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Riswan Ratta
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Nigel Hoare
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Erone Stuff
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Adriandra Karuniawan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Slimane-Kadi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Allison Saeng
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Stacey Knipe
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
M Umar Farooq
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hartono Creative Studio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Veii Rehanne Martinez
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
M Umar Farooq
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Amanda Sala
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Gloria Dall'Arche
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
M Umar Farooq
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗