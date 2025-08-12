Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
1217
Pen Tool
Illustrazioni
106
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Laureato
la laurea
formazione scolastica
Università
alunno
berretto di laurea
diploma
Laureati
Studiare
cappello di laurea
scuola
successo
Erone Stuff
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Arturo Esparza
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Masantocreative
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
summertime flag
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
summertime flag
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Heyho Visual
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Wildan Kurniawan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
summertime flag
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Heyho Visual
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Erone Stuff
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getillustrations
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
summertime flag
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Owl Illustration Agency
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Muhammad Afandi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗