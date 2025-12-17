Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
14.123
Pen Tool
Illustrazioni
144
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Goccia d'acqua
Acqua
gocciolina
spruzzi d'acqua
goccia
gocciolina d'acqua
goccioline d'acqua
Waterdrop
increspatura
gocce d'acqua
piovere
increspatura dell'acqua
sfondo
Ubaid E. Alyafizi
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Side Project
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ángel León
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Matthieu Lemarchal
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wahyu Bintoro
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Meghan Lee
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Round Icons
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Chris Costa
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vladimira Slyusarenko
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Chris Costa
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Resource Database
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Chris Costa
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Chris Costa
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗