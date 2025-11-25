Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
43.895
Pen Tool
Illustrazioni
1660
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Fiori sfondo
fiori
sfondo
carta da parati floreale
fiore
bocciolo
fiori estetici
sfondo di fiori
natura
sfondo floreale
carta da parati con fiori
fiori natura
Fast Ink
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Beatriz Camaleão
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
The Pattern Agency
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ashley Chow
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Mohammad Bazar
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Arqam Studio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Umm-e-Hani Ali
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ashley Chow
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ritu Dahiya
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ashley Chow
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Umm-e-Hani Ali
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sara Oliveira
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ashley Chow
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
manaa graphic
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Allison Saeng
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
HJ Project
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Viktoriya Lissachenko
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗