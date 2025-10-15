Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
11.156
Pen Tool
Illustrazioni
3294
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Finanziario
finanza
Servizi finanziari
i soldi
attività commerciale
Pianificazione finanziaria
contabilità
banca
Consulente finanziario
sito web
investimento
attività bancaria
ufficio
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Bekeen.co
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Runend Art
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Fast Ink
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Doodler Collective
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Fast Ink
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Graphicook Studio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Papermax Studio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
HJ Project
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Rifky Nur Setyadi
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Tri wiranto
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Arfa Khan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Irvan maulana
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Amanda Sala
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Doodler Collective
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Graphicook Studio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Boxicons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗