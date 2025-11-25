Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
55.451
Pen Tool
Illustrazioni
321
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Erba
cielo
prateria
campo
prato
campo d'erba
consistenza dell'erba
natura
giardino
foresta
verde
albero
fiori
Catur Argi
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Catur Argi
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Chris Costa
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Bilqis Nur Amalia
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nicolas Crespo
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Nicolas Crespo
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vitalii Arkhypenko
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Adri Ansyah
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Chris Costa
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Doodler Collective
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Doodis Creativelabs
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Matthieu Lemarchal
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pablo De Rosi
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Public domain vectors
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗