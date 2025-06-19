Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
1932
Pen Tool
Illustrazioni
53
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Casa di pan di zenzero
gingerbread
Natale
omino di pan di zenzero
Case di pan di zenzero
Biscotti di Natale
albero di Natale
biscotti di pan di zenzero
Luci di Natale
pupazzo di neve
Ghirlanda di Natale
bastoncino di zucchero
Monika Verma
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Alona Savchuk
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pink Pink Office
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alona Savchuk
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ayush Kumar
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Denustudios
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Erone Stuff
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Amanda Sala
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Prakasit Khuansuwan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sara Oliveira
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Prakasit Khuansuwan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ashley Chow
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Esma melike Sezer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Summerizze
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Diliara Garifullina
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sanja Djordjevic
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Round Icons
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗