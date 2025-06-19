Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
4497
Pen Tool
Illustrazioni
356
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Carta da parati per gatti
gatto
sfondo
sfondo del desktop
gattino
carta da parati gatti
carta da parati per cani
computer portatile gatto
animale
animale domestico
carta da parati per computer portatile
Carta da parati per gatti carina
Carta da parati nera per gatti
Macude | Mariana Cuesta
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Graphicook Studio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Runend Art
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Anna Magenta
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ian Mikraz
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Masantocreative
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Monika Verma
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sumit Singh
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Imhaf Maulana
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Monika Lemeshonok
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Graficon Stuff
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Anna Magenta
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Grigorii Shcheglov
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Heyho Visual
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Chloé
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Cansu Sarp
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Macude | Mariana Cuesta
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Grigorii Shcheglov
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Spacepixel Creative
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Laura Della Scala
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗