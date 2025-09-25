Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
6917
Pen Tool
Illustrazioni
1266
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Carta da parati natalizia
Natale
sfondo natalizio
carta da parati invernale
Buon Natale
sfondo
inverno
sfondo del desktop
albero di Natale
giorno festivo
carta da parati dell'albero di natale
Sfondo del MacBook
Ritu Dahiya
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Papermax Studio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Prakasit Khuansuwan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Syed Foyez Uddin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Wahyu Setyanto
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wahyu Setyanto
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Thomas Park
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Brigitte Elsner
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Prakasit Khuansuwan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
INFOE Studio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Aryana Gomez
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ogie
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Yana Kravchuk
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Doodis Creativelabs
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Graficon Stuff
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Grazi Con!
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ritu Dahiya
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wahyu Setyanto
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Chris Alfeus
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Diletta Davolio
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗