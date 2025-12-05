Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
30.110
Pen Tool
Illustrazioni
116
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Carta da parati mobile
mobile
Sfondi per cellulari 4k
sfondo
carta da parati per cellulari
natura
Sfondi per cellulari 4K
cellulare
sfondi per cellulari
Sfondi per cellulari scuri
Natura dello sfondo mobile
sfondo del telefono
Ritu Dahiya
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Viyanca
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Umm-e-Hani Ali
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Razvan Vezeteu
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Jo Yee Leong
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Deep
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ritu Dahiya
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Luisa Roth
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
HJ Project
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Deep
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Thomas Park
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Deep
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Grigorii Shcheglov
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ardian Pranomo
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Graficon Stuff
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Deep
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗