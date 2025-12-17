Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
3805
Pen Tool
Illustrazioni
1396
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Carta da parati carina
sfondo del desktop
carino
Sfondi fantastici
sfondo
natura
carta da parati design
carta da parati animale
Sfondo iPhone
carta da parati artistica
carta da parati 4k
sfondi animati
animale
Erone Stuff
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Abdillah Studio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Monika Verma
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Anny Cecilia Walter
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Summerizze
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Tri wiranto
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Syed Foyez Uddin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
ghariza mahavira
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Prakasit Khuansuwan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Umm-e-Hani Ali
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Wahyu Setyanto
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Prakasit Khuansuwan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Prakasit Khuansuwan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Syed Foyez Uddin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Prakasit Khuansuwan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Razvan Vezeteu
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Prakasit Khuansuwan
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Anny Cecilia Walter
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗