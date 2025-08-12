Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
29.587
Pen Tool
Illustrazioni
168
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Flower
Stile
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Carta da parati al tramonto
tramonto
sfondo
sfondo dell'alba
Alba
sfondo del desktop
paesaggio
bellissimo tramonto
Sfondo del MacBook
carta da parati da spiaggia
tramonto in città
carta da parati 4k
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Mohammad Bazar
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Deep
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ritu Dahiya
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Dina Gazizova
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ritu Dahiya
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Morgan Marinoni
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Yovita Frederica Widjaja
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Chris Costa
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Masantocreative
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sodbayar Photography
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ian Mikraz
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Allison Saeng
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Owl Illustration Agency
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Deep
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Doodler Collective
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Alona Savchuk
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Abdillah Studio
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Deep
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗