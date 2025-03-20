Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
57
Pen Tool
Illustrazioni
5
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Visto per gli stati uniti
nessun popolo
confine geografico
Confine internazionale
crepuscolo
Sicurezza delle frontiere
barriera di confine internazionale
recinto
frontiera
area desertica
muro di cintum
muro di confine
barricatum
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Aleksey Smagin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Courtney Smith
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Danny Burke
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Micah & Sammie Chaffin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
William Warby
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Kelly Sikkema
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
PaaZ PG
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Nick Page
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Zhivko Minkov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Cris Constantin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Juan Domenech
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗