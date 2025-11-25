Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
2786
Pen Tool
Illustrazioni
237
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Vernice rosa
rosa
dipingere
trama
sfondo
sfondo rosa
texture rosa
sfondo artistico
dipinto
rosa astratto
astratto
modello
Kseniya Lapteva
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kilimanjaro STUDIOz
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kseniya Lapteva
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Heather Green
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ilaria Ghidini
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Briana Graham
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kseniya Lapteva
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Briana Graham
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Briana Graham
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ernest Karchmit
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kseniya Lapteva
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Susan Wilkinson
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Courtney Rose
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Christopher Stites
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Wesley Tingey
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Jonny Clow
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pawel Czerwinski
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Susan Wilkinson
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗