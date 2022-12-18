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Giulia Squillace
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urusy
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Jeffrey Hamilton
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Austrian National Library
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Getty Images
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Mwesigwa Joel
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Belinda Fewings
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Museums Victoria
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Giulia Squillace
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byquincy
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Nicola Tolin
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Nationaal Archief
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Fylkesarkivet i Vestland
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The Oregon State University Collections and Archives
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Giulia Squillace
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Sichen Xiang
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Erik Mclean
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Yves Alarie
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