Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
46
Pen Tool
Illustrazioni
0
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Valle nubra
Lago Pangong
2019
Ladakh
Collina magnetica
Lago Pangong Leh
Nubra
Turtuk
Pangong Tso
Pangong
paesaggio
natura
fuori
Tasha Marie
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Shubham Sharma
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hans-Jurgen Mager
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Vivek
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Lakshmi Narasimha
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
SOURAV BHADRA
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Abdullah Alam
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Upbeat Nomad
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Upbeat Nomad
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Anmol Arora
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kateryna Hliznitsova
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Saket Munda
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Trần Trung Toàn Thiện
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Gaurav Sehara
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hans
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vivek
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Rishabh Dharmani
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
milind bedwa
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗