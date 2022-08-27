Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
670
Pen Tool
Illustrazioni
35
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Vaccino covid 19
Salute
sanità pubblica
Prevenzione delle malattie
Cure mediche
immunizzazione
vaccinazione
Coronavirus
Svolta medica
Salute globale
laboratorio
attrezzature mediche
siringa
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Daniel Schludi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Braňo
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ian Hutchinson
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Parang Mehta
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hakan Nural
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hakan Nural
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hakan Nural
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ed Us
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hakan Nural
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Spencer Davis
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Spencer Davis
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Spencer Davis
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Tubagus Andri Maulana
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Spencer Davis
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Spencer Davis
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗