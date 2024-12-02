Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
23
Pen Tool
Illustrazioni
0
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Università del duca
duca
edificio
Durham
chiesa
gotico
Carolina del Nord
Nc
Architettura gotica
architettura
USA
Cappella del Duca
pixel
Joshua Earle
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Victoria Cher
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Charles Givens
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Charles Givens
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Cphotos
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Charles Givens
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Charles Givens
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Charles Givens
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Charles Givens
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Christian Price
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Zamir Karimov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Yiyang
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Gene Gallin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Charles Givens
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Gene Gallin
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Charles Givens
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Wei Huang
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗