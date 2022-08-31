Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
1,3K
Pen Tool
Illustrazioni
57
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Ufficio donna nera
donna
persona
pantaloni
Umano
ufficio
nero
abbigliamento
grigio
pantaloni neri
Seul
capelli lunghi
lavoro
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Francis Odeyemi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Francis Odeyemi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Francis Odeyemi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Pablo Merchán Montes
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
alex starnes
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
sono bono
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
sono bono
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
sono bono
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
sono bono
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
sono bono
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
sono bono
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
sono bono
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
sono bono
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
sono bono
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
My Networking Apparel
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ionela Mat
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗