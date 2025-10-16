Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
461
Pen Tool
Illustrazioni
4
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Ufficio amministratore delegato
ufficio
Amministratore delegato
abbigliamento
Azienda
uomo d'affari
carriera
interno
design degli interni
gestione
Interno dell'ufficio
Umano
persona
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Isidore Decamon
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Isidore Decamon
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Musemind UX Agency
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Lucas Law
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Steward Masweneng
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Steward Masweneng
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Musemind UX Agency
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Razvan Chisu
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
René Ranisch
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
René Ranisch
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
René Ranisch
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
René Ranisch
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sabbir Ahmed
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sabbir Ahmed
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sabbir Ahmed
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗