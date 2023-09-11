Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
Info icon
Unsplash è in modalità di sola lettura. Vai su
https://status.unsplash.com
per maggiori dettagli dettagli.
A magnifying glass
An X shape
Visual search
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
8
Pen Tool
Illustrazioni
0
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Tempio di sree padmanabhaswamy
architettura
tempium
India
Kerala
eredità culturale
viaggio
turismo religioso
meraviglia architettonica
turismo
Architettura indiana
pellegrinaggio
posto famoso
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Navaf Muhammed
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sreehari Devadas
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sooraj Perambra
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
George Dagerotip
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sreehari Devadas
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario