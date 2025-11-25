Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
5122
Pen Tool
Illustrazioni
9
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Tangyuan
Polpetta di riso
gnocchi di riso
Festival delle Lanterne
gnocco dolce
cibo
vettore
dolcezza
illustrazione
illustrazione del cibo
Dessert asiatico
gnocchi dolci
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
shiyun
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
zheng juan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Hat Trick
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alexander Mils
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Khang Nguyen
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sinjin Tsang
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
billow926
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
毛 祥
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
方 思硕
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jaeyoung Geoffrey Kang
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Spenser Sembrat
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Jun Ren
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Zhen Yao
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Toby Yang
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Markus Winkler
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
黄 江
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kun Zhan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Justin Wei
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗