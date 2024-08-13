Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
925
Pen Tool
Illustrazioni
28
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Studenti che lavorano insieme
lavoro di squadra
discussione
collaborazione
problem solving
brainstorming
pianificazione
parlante
vita studentesca
scuola
studenti
aula
Lavoro di squadra
Curated Lifestyle
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Zainul Yasni
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Denise Jans
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
RUT MIIT
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Wisconsin Racing
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Đào Việt Hoàng
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Giulia Squillace
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Vitalii Khodzinskyi
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Priscilla Du Preez 🇨🇦
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Dr Josiah Sarpong
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jakub Żerdzicki
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Vitaly Gariev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sebastian Ciepiela (Sabe.79)
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Philippa Rose-Tite
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗