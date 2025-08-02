Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
3971
Pen Tool
Illustrazioni
30
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Sfondo iphone nero
iPhone scuro
Sfondo iPhone
sfondo
carta da parati nera
nero
iPhone minimalista
nero opaco
carta da parati scura
opaco
Sfondo nero dell'iPhone
iPhone nero
Allison Saeng
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Annie Spratt
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Matthias Oberholzer
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Alex Perez
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Allison Saeng
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Nathan Dumlao
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Malte Schmidt
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
William Daigneault
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Resource Database
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
LoboStudio Hamburg
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jeremy Bishop
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Klim Musalimov
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Allison Saeng
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Ryan Klaus
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
SHUJA OFFICIAL
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kevin Canales
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Allison Saeng
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Milad Fakurian
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Amr Taha™
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Majid Rangraz
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Visualizza altro su iStock ↗