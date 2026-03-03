Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
17
Pen Tool
Illustrazioni
0
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Sfondi per macbook inverno
sfondo mac
sfondo macbook
grigio
sfondo computer
sfondo windows 10
sfondo pc
sfondo 4k
sfondo desktop
sfondo fantastico
sfondo laptop
sfondo window
sfondo
Tomasz Kotarski
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Daniel Stiel
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Daniel Stiel
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Daiwei Lu
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Greg Rakozy
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jared Rice
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Realmac Software
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Triyansh Gill
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Jacob
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
dlxmedia.hu
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Triyansh Gill
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Katie Polansky
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ikhsan Sugiarto
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Michael Soledad
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ryan Pohanic
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
jms
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Mohamed Kerroudj
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Immagini sponsorizzate
––– – –– –– – –– –––– ––– ––––
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20
Immagini sponsorizzate
20% di sconto con il codice UNSPLASH20