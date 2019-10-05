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Città di New York
Skyline di Manhattan
Mark Boss
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Jonas Elia
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Mark Asthoff
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Florian Wehde
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Cris Tagupa
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Andrew Jephson
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Getty Images
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Nadja Uzelac
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Timo Wagner
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Emiliano Bar
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Katelyn Perry
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Jongho Lee
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Akhil Pawar
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Marcos Ambrosi
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Katelyn Perry
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Anders Jildén
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Tom Ritson
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Jeet Datta
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Katelyn Perry
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Ilona Bellotto
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