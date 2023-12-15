Unsplash logo
Home Unsplash
A photo
Pen Tool
A compass
A stack of folders
Download
Bookmark
Person
Localization icon
navigation menu
A magnifying glass
An X shape
Filters
Attiva Unsplash+
Log in
Invia una immagine
A photo
Foto
2K
Pen Tool
Illustrazioni
106
Mostra dettagli
A copyright icon ©
Licenza
Arrow down
Aspect ratio
Orientamento
Arrow down
Unfold
Ordina per
Pertinenza
Arrow down
Filters
Filtri
Sala medica
stanza d'ospedale
medico
Visita medica
cure odontoiatriche
dottore
ospedale
struttura medica
Strumenti dentali
ambulatorio medico
cura del paziente
Cure mediche
attrezzature mediche
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Arseny Togulev
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Mathurin NAPOLY / matnapo
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Kealan Burke
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Cihat Hıdır
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Sixteen Miles Out
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
The New York Public Library
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sixteen Miles Out
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Antonio Zarza
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Martha Dominguez de Gouveia
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Giulia Squillace
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Hiroko Nishimura
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Zoshua Colah
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
National Cancer Institute
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Getty Images
Per
Unsplash+
Plus sign for Unsplash+
Bookmark
A plus sign
A lock
Download
Brian Wangenheim
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Ritu Chauhan
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Navy Medicine
Bookmark
A plus sign
Download
Chevron down
Sfoglia immagini premium su iStock
| Richiedi il tuo sconto ora
Carica altro
Unsplash logo
Crea qualcosa di straordinario
Visualizza altro su iStock ↗
Visualizza altro su iStock ↗